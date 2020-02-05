В Пензе утверждена схема организации дорожного движения
В целях обеспечения безопасности жителей во время проведения массовой лыжной гонки «Лыжня России» 9 февраля введен ряд ограничений
Фото: Пресс-служба Администрации Пензы
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Схема предусматривает временное ограничение стоянки автотранспортных средств на участке автомобильной дороги на село Малая Валяевка: от пересечения с дорогой-дублером улицы Окружной до поворота на стадион (по левой и правой сторонам) с 8.00 до 16.00 часов.
Также планируется временное ограничение скорости движения транспортных средств на участке автомобильной дороги на село Малая Валяевка от пересечения с дорогой-дублером улицы Окружной до поворота на стадион не более 20 км/ч. Данное ограничение будет действовать с 9.00 до 16.00 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU