В Пензе утверждена схема организации дорожного движения

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:00:05+03:00

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Схема предусматривает временное ограничение стоянки автотранспортных средств на участке автомобильной дороги на село Малая Валяевка: от пересечения с дорогой-дублером улицы Окружной до поворота на стадион (по левой и правой сторонам) с 8.00 до 16.00 часов.

Также планируется временное ограничение скорости движения транспортных средств на участке автомобильной дороги на село Малая Валяевка от пересечения с дорогой-дублером улицы Окружной до поворота на стадион не более 20 км/ч. Данное ограничение будет действовать с 9.00 до 16.00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU