2020-02-04T14:28:36+03:00
75 лет Великой Победы

Монументы воинской славы в Саранске возьмут под круглосуточное наблюдение

Это будет сделано в целях предотвращения попыток осквернения и фактов вандализма в период подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
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На прошлой неделе в Саранске состоялось обсуждение вопроса круглосуточной охраны памятников воинской славы, расположенных на территории городского округа.

По информации первого заместителя главы городского округа Саранск – директора Департамента городского хозяйства Игоря Бутяйкина, администрация готова оказать всевозможное содействие сотрудникам полиции, Росгвардии и частным охранным организациям, создав для обеспечения круглосуточной охраны необходимые условия, особенно в селах и поселках, входящих в городской округ Саранск.

Как обозначил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по г.о. Саранск Алексей Илиев, под охрану будет взято 21 памятное сооружение, связанное с событиями Великой Отечественной войны, в том числе 8 объектов, расположенных в селах и поселках Октябрьского района городского округа Саранск: Ялга, Напольная Тавла, Луховка, Николаевка, Зыково, Горяйновка и Монастырское.

ИСТОЧНИК KP.RU

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