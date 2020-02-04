Поздравление Ивана Белозерцева с годовщиной образования Пензенской области

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:05:02+03:00

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Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас со знаменательным событием – годовщиной образования Пензенской области!

Самобытная и яркая история Сурского края неразрывно связана с историей нашей великой Родины, ее славными делами и героическими свершениями.

Созданная в 1939 году, область добилась значительных успехов в развитии науки, промышленности, строительства, сельского хозяйства, образования, культуры, спорта, подарила Родине плеяду выдающихся людей, которыми по праву гордится Отчизна.

Год от года динамично наращивая социально-экономический потенциал, регион уверенно движется курсом проводимых в стране преобразований, направленных на дальнейшее укрепление могущества и славы Российского государства.

Эти достижения открывают перед нами самые широкие перспективы инвестиционного развития, делают наш край узнаваемым и привлекательным для российских и зарубежных партнеров.

Всё, что было достигнуто, создано вами, дорогие земляки! Низкий поклон за добросовестный труд, за неизменную верность родной земле!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и процветания, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной деятельности на благо России и Пензенской области!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев

ИСТОЧНИК KP.RU