Поздравление Ивана Белозерцева с годовщиной образования Пензенской области
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас со знаменательным событием – годовщиной образования Пензенской области!
Самобытная и яркая история Сурского края неразрывно связана с историей нашей великой Родины, ее славными делами и героическими свершениями.
Созданная в 1939 году, область добилась значительных успехов в развитии науки, промышленности, строительства, сельского хозяйства, образования, культуры, спорта, подарила Родине плеяду выдающихся людей, которыми по праву гордится Отчизна.
Год от года динамично наращивая социально-экономический потенциал, регион уверенно движется курсом проводимых в стране преобразований, направленных на дальнейшее укрепление могущества и славы Российского государства.
Эти достижения открывают перед нами самые широкие перспективы инвестиционного развития, делают наш край узнаваемым и привлекательным для российских и зарубежных партнеров.
Всё, что было достигнуто, создано вами, дорогие земляки! Низкий поклон за добросовестный труд, за неизменную верность родной земле!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и процветания, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной деятельности на благо России и Пензенской области!
Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев
ИСТОЧНИК KP.RU