В Пензенском районе сотрудники полиции раскрыли кражу из квартиры

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:53:50+03:00

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Она сообщила, что в квартире по месту жительства ночью принимала гостя, с которым распивала спиртное. После его ухода обнаружила пропажу мобильного телефона, оставленного без присмотра на журнальном столике, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 23-летнего жителя областного центра, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. Похищенное изъято.

По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция Пензенской области предупреждает: не пускайте в свой дом незнакомцев и не употребляйте спиртные напитки в компании неизвестных людей! Подобные случаи хищения имущества и денежных средств после совместного распития спиртного происходят регулярно. Полиция всегда готова прийти на помощь. Но помните: самый лучший способ защиты – это ваша бдительность и внимательность.

ИСТОЧНИК KP.RU