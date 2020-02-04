Победу пензенец встретил в Праге

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:31:36+03:00

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С красивой датой ветерана поздравили глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина и представители комплексного центра социальной помощи семье и детям района, вручили цветы и подарки.

Надежда Борисовна зачитала поздравительные открытки от Президента России Владимира Путина и главы города Владимира Мутовкина.

«Ваш жизненный путь всегда будет для нас примером честного, самоотверженного труда, патриотизма и стойкости», - подчеркнула глава администрации и пожелала крепкого здоровья и долголетия, любви родных и близких.

Родился Александр Васильевич в селе Анучено Каменского района Пензенской области. В апреле 1943 года после окончания Горьковской школы радиоспецсвязи был направлен на 1 - й Украинский фронт.

Служил радистом в стрелковом батальоне, принимал участие в освобождении Украины, Польши, Чехословакии. Победу встретил в Праге. Ветеран награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями. В 2018 году написал и издал книгу "Воспоминания солдата".

ИСТОЧНИК KP.RU