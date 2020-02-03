СУ СК по Пензенской области проводит проверку по факту падения ребенка из окна

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:06:38+03:00

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В Пензе проводится проверка по факту падения мальчика мальчика 2016 года рождения с высоты.

По предварительным данным, вечером 1 февраля ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома по улице Тимирязева. Мальчик был госпитализирован в Пензенскую областную детскую клиническую больницу им. Н.Ф. Филатова, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По имеющейся информации, угрозы его жизни не имеется. В момент падения ребенка с высоты его мать находилась в той же комнате.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU