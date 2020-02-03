2020-02-03T17:06:38+03:00
Происшествия

СУ СК по Пензенской области проводит проверку по факту падения ребенка из окна

Жизни четырехлетнего малыша ничего не угрожает
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пензе проводится проверка по факту падения мальчика мальчика 2016 года рождения с высоты.

По предварительным данным, вечером 1 февраля ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома по улице Тимирязева. Мальчик был госпитализирован в Пензенскую областную детскую клиническую больницу им. Н.Ф. Филатова, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По имеющейся информации, угрозы его жизни не имеется. В момент падения ребенка с высоты его мать находилась в той же комнате.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СУ СК по Пензенской области проводит проверку по факту падения ребенка из окна
В Пензе на карантин закрыты 36 классов в 17 школах
В Мордовии троих жителей Казани осудят за разбой
В Пензе благоустроят еще три сквера
В Пензенской области погорельцам начнут выплачивать до 150 тысяч рублей
В Пензе 28-летний любитель кофе пытался дважды ограбить один и тот же магазин
В селе Кижеватово от пожара пострадали дом и баня
Компанию «СтанкоМашСтрой» посетили девятиклассники из школы-интерната №1
Студентам ПГУ из Китая рекомендуют остаться в Пензе на зимних каникулах
Иван Белозерцев: «Пензенцы стали все чаще обращаться ко мне через социальные сети»
Человек яркий и принципиальный
Старшеклассники Пензы выбирают профессию
Завтра в Пензе ожидаются сильный ветер и мокрый снег
В Пензе прошел митинг в честь 77-й годовщины победы под Сталинградом
В Саранске расследуется дело о мошенничестве в особо крупном размере
На прием к главам пензенских СУ СК и УМВД пришли более десяти человек
Смотрите, кто пришел !
Высокооплачиваемая работа в Пензенской области. Дорого
Главный онколог Пензенской области расскажет, как снизить риск развития рака
Завтра в Пензе состоится «Гонка памяти»
С начала года жители Мордовии отдали мошенникам более двух с половиной миллионов рублей
В Пензе пройдет конференция по вопросам безопасности особо важных объектов
В пензенском Губернаторском доме открылась выставка «Титаны Возрождения. Рафаэль»
В Мордовии в Кочелаевскую школу-интернат приехали гости
Крупный денежный выигрыш для жительницы Пензы был так близко