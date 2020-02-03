Человек яркий и принципиальный

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:43:53+03:00

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На 84-ом году ушла из жизни Почетный гражданин Пензы Нинель Александровна Новосельцева - человек яркой судьбы, принципиальная и энергичная. Такой она и войдет в историю Пензенской области.

Со студенческих лет и до последнего дня Нинель Александровна принимала участие в жизни региона, в судьбах многих людей, которым старалась оказать помощь и поддержку, говорится в некрологе, подписанном губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым и Председателем Законодательного Собрания Валерием Лидиным.

Нинель Новосельцева была лично причастна к строительству Дворца пионеров, организации праздников «Серпа и Молота», работала вместе с людьми на благоустройстве скверов и закладке их на Набережной Суры, проспекте Победы, при расчистке дна будущего Сурского водохранилища.

В период её работы в бюро обкома и горкома КПСС был одобрен и реализован проект «День города», первый день рождения города состоялся 1 июня 1986 года.

Прощание с Нинель Александровной Новосельцевой пройдет в среду, 5 февраля, в ритуальном зале городской больницы номер 6.

ИСТОЧНИК KP.RU