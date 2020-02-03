2020-02-03T10:05:20+03:00
Общество

Старшеклассники Пензы выбирают профессию

Акция «Марафон профессий» прошла в средней школе №37
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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О специальностях пензенских вузов и колледжей ребятам рассказали их студенты и специалисты Молодежного центра «Юность».

Студенты-волонтеры филиала Самарского государственного университета путей сообщения в г. Пензе рассказали о специальностях: машинист, дорожный мастер, проводник. Со специальностями программиста, разработчика Web и мультимедийных приложений, специалиста по информационным системам, оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин познакомили собравшихся студенты Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий.

Отдельная площадка была представлена практическим занятиям по специальности «Сварочное производство».

В ходе «Марафона профессий» студенты ПГУ рассказали ребятам об особенностях обучения по направлениям: журналистика, лингвистика, педагогическое образование, правоохранительная деятельность, социальная работа.

Подводя итог мероприятия, специалисты Молодежного центра «Юность» обратили внимание на важность осознанного выбора учащимися своей будущей профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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