2020-02-02T17:13:18+03:00
Общество

Завтра в Пензе ожидаются сильный ветер и мокрый снег

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По информации Пензенского ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС» завтра в городе ожидается облачная погода. Ночью мокрый снег, местами сильный, днем небольшой и умеренный мокрый снег с дождем. Местами туман. Ветер юго-западный 8-13 м/сек., местами порывы 15-18 м/сек. Температура воздуха ночью -3, +2ºС, днём -2, +3 ºС.

Городское управление по делам ГОЧС напоминает, что при возникновении аварийных (чрезвычайных) ситуаций следует немедленно оповещать ЕДДС по телефонам 05, 63-10-05, 63-10-00, 63-10-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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