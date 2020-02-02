В Саранске расследуется дело о мошенничестве в особо крупном размере

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:54:57+03:00

По версии следствия, ложные документы были представлены подозреваемым при содействии сотрудников министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Мордовии

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Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Саранск, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

В 2018 году министерством культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия на ремонтные работы на объектах в Саранске были выделены республиканские бюджетные средства.

По версии следствия, при содействии сотрудников указанного министерства, подозреваемый представил документы, содержащие ложные сведения о выполненном объеме работ на 5 миллионов 200 тысяч рублей. В то время как фактически работы были выполнены на сумму 2 миллиона 400 тысяч рублей. Таким образом, в результате мошеннических действий были похищены денежные средства в размере около 2 миллионов 800 тысяч рублей, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников республиканского ФСБ.

Судом по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также выявление возможных соучастников противоправной деятельности подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU