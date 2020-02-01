В пензенском Губернаторском доме открылась выставка «Титаны Возрождения. Рафаэль»
Античный философский диспут - главная сюжетная линия "Афинской школы" Рафаэля - перенес зрителей на пять веков в прошлое
Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области
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О истории создания выставки, о ее ценности для современного искусства, рассказал гостям директор Галереи Кирилл Владимирович Застрожный.
Торжественную часть вернисажа завершило выступление студентов Пензенского колледжа искусств, которые прочитали сонет итальянского поэта XVI века Джамбаттиста Марино "Мадонна Рафаэля из Урбино".
Уже непосредственно с экспозицией собравшихся познакомила куратор выставки - Карина Витальевна Сычина, проведя яркую и эмоциональную экскурсию.
ИСТОЧНИК KP.RU