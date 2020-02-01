Крупный денежный выигрыш для жительницы Пензы был так близко

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:02:37+03:00

В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением о мошенничестве 38-летняя гражданка

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В социальной сети "Инстаграм" женщина обнаружила объявление о проведении опроса, по результатам прохождения которого можно получить приз, перешла по ссылке и приняла участие в опросе.

После чего увидела открывшееся окно, в котором была указана сумма выигрыша - 111 тыс. рублей, для получения которых предлагалось оплатить несколько комиссий. Заявительница согласилась с этим, перешла по другой ссылке и несколько раз со своей банковской карты совершила платежи на общую сумму 7213 рублей, после чего на её электронную почту поступили сообщения об оплате ею товаров, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

УМВД России по Пензенской области напоминает: при получении сообщения о выигрыше или наследстве, которое поступает на мобильный телефон или в социальных сетях, по электронной почте, будьте бдительны - так действуют мошенники!

Даже если вы получили сообщение с телефонного номера или интернет-страницы знакомого человека, помните: злоумышленники могут взломать аккаунт или устройство, получив доступ ко всем контактам, и рассылают сообщения.

Ни в коем случае не сообщайте данных своей банковской карты в переписке и никогда не передавайте посторонним лицам коды подтверждения операций и пароли для совершения действий с вашей банковской картой! Ни под каким предлогом не перечисляйте деньги незнакомцам!

ИСТОЧНИК KP.RU