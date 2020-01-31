Судьбу ресторанно-гостиничного комплекса в центре Пензы обсудили в правительстве

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:03:54+03:00

Иван Белозерцев встретился 31 января с индивидуальной предпринимательницей, обратившейся к нему в социальной сети

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Алина Есебуа сообщила, что в феврале 2019 года заключила с администрацией г. Пензы договор аренды нежилого здания, расположенного на улице Кирова, 47. Провела ремонт, открыв в декабре минувшего года гостиницу и ресторан. Однако 5 января 2020 года договор аренды истек, а новый заключен не был.

«Договор аренды нужно продлить, - поручил Иван Белозерцев главе администрации г. Пензы Андрею Лузгину. - Люди вложили несколько миллионов рублей в восстановление здания, это будет справедливо». Губернатор предложил продлить договор аренды с индивидуальным предпринимателем на 3 или 5 лет.

«Через три года у вас по закону появится преимущественное право выкупа здания, вы сможете оформить его в собственность», - обратился глава региона к Алине Есебуа. Он также поручил главе администрации г.Пензы Андрею Лузгину создать рабочую группу, куда войдут юристы и архитекторы, для оценки проекта по созданию на улице Кирова, 47, зоны отдыха.

«Если есть возможность, нужно искать законное решение по созданию летней площадки, - констатировал Иван Белозерцев. - Проект неплохой».

ИСТОЧНИК KP.RU