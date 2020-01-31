ООО «ТНС энерго Пенза» расторгает договор энергоснабжения с управляющей компанией ООО «УК «Твой Дом - Фаворит»

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:24:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с неисполнением обязательств по оплате потребленной электрической энергии со стороны ООО «УК «Твой Дом — Фаворит» с 1 марта 2020 года ООО «ТНС энерго Пенза» в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора энергоснабжения с данной управляющей компанией.

Указанные действия предусмотрены Жилищным кодексом РФ, согласно которому энергоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора ресурсоснабжения при наличии у организации, управляющей многоквартирным домом, задолженности в две и более среднемесячных величины обязательств по оплате ресурса.

Расторжение договора энергоснабжения с управляющей компанией коснется многоквартирных домов, расположенных в г. Пенза на ул.Мира, 34, 36, 40, 40А, 44.Жители перечисленных домов будут получать счета за электроэнергию от ООО «ТНС энерго Пенза». Соответственно, оплата индивидуального потребления ресурса также должна производиться в адрес энергосбытовой компании.

Оплату счетов, передачу показаний и получение консультаций по возникающим вопросам новые клиенты могут осуществлять при помощи:

— официального сайта penza.tns-e.ru;

—«Личного кабинета»;

— мобильного приложения «ТНС энерго».

Подключение электронной квитанции обеспечит доставку счетов за энергоснабжение на электронную почту клиента.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в Единый контактный центр ООО «ТНС энерго Пенза» по телефону 98-78-48.

ИСТОЧНИК KP.RU