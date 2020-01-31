Жительница Пензы лишилась 306 тысяч рублей

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:15:10+03:00

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В полицию Пензы обратилась с заявлением о краже 47-летняя гражданка. На ее телефон позвонила женщина, представилась сотрудником известного банка. И сообщила, что по карте собеседницы проводят подозрительные операции, после чего перевела разговор на неизвестного, который представился специалистом службы безопасности.

Он пояснил, что для сохранности денежных средств необходимо перевести их на фискальный счёт банка, и под этим предлогом попросил продиктовать реквизиты карт и коды, которые поступят в смс-сообщениях, что гражданка и сделала.

Затем незнакомец сообщил, что все деньги переведены, а карты заблокированы. Впоследствии заявительница обнаружила, что с её счетов в двух банках похищены деньги в общей сумме 306 тыс. рублей.

По факту кражи проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция Пензенской области напоминает: при общении с незнакомыми людьми, кем бы они ни представились, необходимо быть бдительным. Позвонить и сообщить о подозрительных операциях с вашей банковской картой могут только мошенники! Настоящие сотрудники банка никогда не станут звонить и спрашивать у вас секретные данные вашей карты - номера, коды и пароли. Если от вас требуют такую информацию, необходимо сразу же прекратить разговор.

ИСТОЧНИК KP.RU