2020-01-31T15:17:54+03:00
Здоровье

Минздрав Пензенской области: информация о госпитализации китайского хоккеиста ложная

Наблюдение за всей командой продолжится до окончания ее пребывания в регионе
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Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области
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Министерство здравоохранения Пензенской области опровергает информацию, распространяемую в социальных сетях, по поводу госпитализации игрока китайской хоккейной команды.

В настоящее время ни у одного хоккеиста не зарегистрировано симптомов коронавирусной инфекции. За членами клуба установлено ежедневное медицинское наблюдение. Наблюдение будет продолжено до окончания пребывания команды на территории нашего региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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