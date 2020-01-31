Минздрав Пензенской области: информация о госпитализации китайского хоккеиста ложная

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:17:54+03:00

Наблюдение за всей командой продолжится до окончания ее пребывания в регионе

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Министерство здравоохранения Пензенской области опровергает информацию, распространяемую в социальных сетях, по поводу госпитализации игрока китайской хоккейной команды.

В настоящее время ни у одного хоккеиста не зарегистрировано симптомов коронавирусной инфекции. За членами клуба установлено ежедневное медицинское наблюдение. Наблюдение будет продолжено до окончания пребывания команды на территории нашего региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU