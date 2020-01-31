В честь юбилея Госсобрания Мордовии

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:11:08+03:00

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30 января в рамках заседания Общественной молодежной палаты при Госсобрании Мордовии подведены итоги конкурса на лучший мультимедийный материал «25 лет Государственному Собранию Республики Мордовия: историко-правовой аспект»

Награды призерам - школьникам и студентам - вручили Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия Владимир Чибиркин и заместитель Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия, председатель Комитета по законодательству и законности Валерий Алёхин.

Всего на конкурс от студентов и учащихся поступило 59 заявок. Победителям и призерам в номинациях «Вехи истории Государственного Собрания Республики Мордовия», а также «Современное законотворчество» вручены дипломы и памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU