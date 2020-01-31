В честь юбилея Госсобрания Мордовии
30 января в рамках заседания Общественной молодежной палаты при Госсобрании Мордовии подведены итоги конкурса на лучший мультимедийный материал «25 лет Государственному Собранию Республики Мордовия: историко-правовой аспект»
Награды призерам - школьникам и студентам - вручили Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия Владимир Чибиркин и заместитель Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия, председатель Комитета по законодательству и законности Валерий Алёхин.
Всего на конкурс от студентов и учащихся поступило 59 заявок. Победителям и призерам в номинациях «Вехи истории Государственного Собрания Республики Мордовия», а также «Современное законотворчество» вручены дипломы и памятные подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU