Вознаграждение в 650 тысяч рублей

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:31:09+03:00

Прокурором Октябрьского района г. Саранска возбуждено дело об административном правонарушении юридическим лицом за нарушение антикоррупционного законодательства

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Прокурором Октябрьского района г. Саранска в соответствии с ч.1 ст.14 Федерального закона «О противодействии коррупции» в отношении ООО «Производственная компания» возбуждено дело об административном правонарушении.

Представители данного общества от имени и в его интересах передали должностному лицу, руководителю обособленного подразделения «Аэропорт г. Саранск» ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», вознаграждение в сумме 650 тысяч рублей за своевременное принятие заказчиком выполненных ООО «Производственная Компания» работ, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

Данное дело об административном правонарушении с ходатайством о наложении ареста на имущество юридического лица, в целях обеспечения исполнения постановления об административном наказании, направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 4 Октябрьского района г. Саранска.

Определением мирового судьи ходатайство прокурора района удовлетворено и наложен арест на имущество, принадлежащее ООО «Производственная Компания».

Рассмотрение дела об административном правонарушении находится на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU