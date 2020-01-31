Мошенники в Пензенской области инсценировали ДТП

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:31:30+03:00

Поочередно, выступая мнимыми виновными или потерпевшими, подельники зарабатывали на выплатах по ОСАГО

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Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора участникам организованной преступной группы по 34 эпизодам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой).

Следствием и судом установлено, что в 2015 году житель Пензенской области 1988 года рождения создал организованную преступную группу, состоящую, включая его, из 8 участников. Двое из подельников были сотрудники УФССП России по Пензенской области, 1 - инспектором ДПС из Пензы, 2- экспертами независимой экспертной организации. Данная группа лиц совершала преступления в сфере автострахования, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

С октября 2015 года по апрель 2018 года, с целью незаконного получения страховых выплат по заключенным ими ранее с 7 страховыми компаниями договорам обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО), участники группы умышленно инсценировали 34 дорожно-транспортных происшествия на территории Пензы и области, поочередно выступая в качестве виновной и потерпевшей сторон.

Используя формальные осмотры поврежденных транспортных средств экспертной организации и выполненные на их основании отчеты о стоимости восстановительного ремонта, подельники подавали в страховые компании документы, необходимые для получения страховых выплат. В общей сложности участники организованной преступной группы незаконным путем получили от страховых компаний более 5,7 млн рублей.

Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Двоим соучастникам - 2 года 10 месяцев и 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Остальным - от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска и оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU