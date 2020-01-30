Амбулатория в Большом Вьясе Лунинского района получит новое оборудование

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:45:24+03:00

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Глава региона осмотрел лечебное учреждение во время рабочей поездки в Лунинский район, которая состоялась сегодня.

Амбулатория является структурно-обособленным подразделением ГБУЗ «Лунинская РБ» и оказывает первичную медико-санитарную помощь населению. Одноэтажное здание было построено в прошлом году в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы».

В штате амбулатории трудятся восемь человек, которые принимают пациентов из девяти близлежащих населенных пунктов.

Осматривая кабинеты, губернатор обратил внимание на то, что стоматологу необходимо более современное оборудование и дал поручение министру здравоохранения Пензенской области Александру Никишину решить этот вопрос.

- Стоматолог – с опытом работы, пациенты его хвалят, материалы использует в работе современные, качественные, соответствующие стандартам, а стоматологическую установку перевезли из здания старой амбулатории, которая служит уже более 10 лет. Новой амбулатории нужна новая аппаратура, - отметил Иван Белозерцев.

Он также распорядился оборудовать лечебное учреждение дентальным аппаратом, чтобы сельчанам, которым необходимо сделать рентген-снимок зуба, не нужно было ехать за получением этой услуги в районный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU