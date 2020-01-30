Амбулатория в Большом Вьясе Лунинского района получит новое оборудование
Глава региона осмотрел лечебное учреждение во время рабочей поездки в Лунинский район, которая состоялась сегодня.
Амбулатория является структурно-обособленным подразделением ГБУЗ «Лунинская РБ» и оказывает первичную медико-санитарную помощь населению. Одноэтажное здание было построено в прошлом году в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы».
В штате амбулатории трудятся восемь человек, которые принимают пациентов из девяти близлежащих населенных пунктов.
Осматривая кабинеты, губернатор обратил внимание на то, что стоматологу необходимо более современное оборудование и дал поручение министру здравоохранения Пензенской области Александру Никишину решить этот вопрос.
- Стоматолог – с опытом работы, пациенты его хвалят, материалы использует в работе современные, качественные, соответствующие стандартам, а стоматологическую установку перевезли из здания старой амбулатории, которая служит уже более 10 лет. Новой амбулатории нужна новая аппаратура, - отметил Иван Белозерцев.
Он также распорядился оборудовать лечебное учреждение дентальным аппаратом, чтобы сельчанам, которым необходимо сделать рентген-снимок зуба, не нужно было ехать за получением этой услуги в районный центр.
ИСТОЧНИК KP.RU