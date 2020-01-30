2020-01-30T15:21:14+03:00
Общество

От ремонта дорог до строительства детского сада: в Пензе создадут карту городских проблем

Она позволит жителям узнавать актуальную информацию по срокам и методам их решения
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Вчера в пензенской мэрии обсудили исполнение наказов депутатам регионального Законодательного Собрания. Ремонт дорог, установка детских площадок, благоустройство дворов - с этими и другими вопросами жители города обращаются к представителям власти.

- Пути решения проблем нужно искать сообща. Например, включать объекты в целевые программы, - сказал председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин.

Участники совещания сошлись во мнении, что лучшим решением будет сформировать долгосрочный план по каждому направлению.

- На обращения жителей нужно давать конкретный ответ. К примеру, что «фонари на вашей улице появятся в 2022 году, работы включены в программу, которая имеет долгосрочный план реализации». Единовременно мы не можем, к сожалению, построить в городе все дороги и сети освещения, поставить все остановки. Важно иметь план и строго исполнять его - заходить в каждый микрорайон и поэтапно решать проблемы, - отметил глава администрации города Андрей Лузгин.

Он уточнил, что планируется сделать графическое отображение всех мероприятий по повышению комфорта проживания в микрорайонах: от ремонта дороги до строительства детского сада. Подобная карта городских проблем в открытом доступе позволит жителям оперативно получить нужную комплексную информацию по конкретной улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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