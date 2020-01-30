От ремонта дорог до строительства детского сада: в Пензе создадут карту городских проблем
Вчера в пензенской мэрии обсудили исполнение наказов депутатам регионального Законодательного Собрания. Ремонт дорог, установка детских площадок, благоустройство дворов - с этими и другими вопросами жители города обращаются к представителям власти.
- Пути решения проблем нужно искать сообща. Например, включать объекты в целевые программы, - сказал председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин.
Участники совещания сошлись во мнении, что лучшим решением будет сформировать долгосрочный план по каждому направлению.
- На обращения жителей нужно давать конкретный ответ. К примеру, что «фонари на вашей улице появятся в 2022 году, работы включены в программу, которая имеет долгосрочный план реализации». Единовременно мы не можем, к сожалению, построить в городе все дороги и сети освещения, поставить все остановки. Важно иметь план и строго исполнять его - заходить в каждый микрорайон и поэтапно решать проблемы, - отметил глава администрации города Андрей Лузгин.
Он уточнил, что планируется сделать графическое отображение всех мероприятий по повышению комфорта проживания в микрорайонах: от ремонта дороги до строительства детского сада. Подобная карта городских проблем в открытом доступе позволит жителям оперативно получить нужную комплексную информацию по конкретной улице.
ИСТОЧНИК KP.RU