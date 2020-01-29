В Пензенской области самые дешевые в ПФО рыба, молоко и хлеб

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:50:28+03:00

Самых высоких в округе цен на продукты в регионе не зафиксировано

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По данным мониторинга потребительских цен в субъектах ПФО в Пензенской области были минимальные цены на ряд продуктов питания: рыбу, молоко, хлеб и булочные изделия, лук репчатый.

Также в регионе одни из самых низких цен в округе на кур охлажденных и мороженых, баранину, кроме бескостного мяса, масло сливочное и подсолнечное, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренную пищевую, капусту белокочанную свежую, картофель, морковь, яблоки.

По данным мониторинга максимальные потребительские цены в области не зафиксированы.

ИСТОЧНИК KP.RU