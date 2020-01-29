2020-01-29T16:50:28+03:00
Экономика

В Пензенской области самые дешевые в ПФО рыба, молоко и хлеб

Самых высоких в округе цен на продукты в регионе не зафиксировано
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным мониторинга потребительских цен в субъектах ПФО в Пензенской области были минимальные цены на ряд продуктов питания: рыбу, молоко, хлеб и булочные изделия, лук репчатый.

Также в регионе одни из самых низких цен в округе на кур охлажденных и мороженых, баранину, кроме бескостного мяса, масло сливочное и подсолнечное, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренную пищевую, капусту белокочанную свежую, картофель, морковь, яблоки.

По данным мониторинга максимальные потребительские цены в области не зафиксированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензенской области самые дешевые в ПФО рыба, молоко и хлеб
Пензенских студентов научили защищаться от мошенников
Сотрудники ДПС несут службу на заснеженной трассе М-5 «Урал»
За сутки в Мордовии на пожарах погибли два человека
Иван Белозерцев встретился с генеральным директором Росгосцирка
В Пензе из-за двух «шутников» пришлось эвакуировать персонал и посетителей филармонии
В Саранске наградили талантливую молодежь
Пензенцев приглашают на прием к онкоурологам
В Пензе состоится XV Книжный фестиваль «Открытый мир библиотек»
ВТБ в шесть раз увеличил объем размещенных облигаций
Иван Белозерцев: «Пензенская область – это открытый регион с большими возможностями»
Мэрия Саранска опровергла информацию о введении карантина в школах
Иван Белозерцев поблагодарил органы местного самоуправления за работу в 2019 году