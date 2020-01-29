В Пензе состоится XV Книжный фестиваль «Открытый мир библиотек»

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:01:36+03:00

Изменить размер текста: A A

4 февраля в областной библиотеке имени Лермонтова откроется XV Книжный фестиваль, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. Мероприятия пройдут как в историческом, так и новом здании.

В историческом здании библиотеки в 10:00 состоится презентация обновленной экспозиции Музея книги военных лет «Солдатский привал». Здесь же пройдет представление стендовых презентаций просветительских программ центральных муниципальных библиотек Пензенской области, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. Специальное мероприятие дня – презентация второго, дополненного издания книги воспоминаний о пензенском краеведе Олеге Савине «Неисправимый романтик» с участием составителя издания Марии Савиной и авторов.

В новом здании библиотеки в 14:00 гостей и участников открытия ожидает большой праздничный концерт. Творческая мастерская Натальи Арефьевой представит на суд зрителя новую театрализованную композицию по стихам о войне. А юные солисты Вокальной студии Continent music (руководитель – Галина Павлова) исполнят попурри на песни военных лет. Настоящим подарком станет концерт лауреата международных и всероссийских конкурсов и фестивалей ансамбля «Злато-Серебро» (солистка и художественный руководитель – заслуженный работник культуры Пензенской области, победитель Всероссийского конкурса им. Л. Руслановой Наталья Мещерякова).

ИСТОЧНИК KP.RU