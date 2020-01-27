Пензенская «Лагуна-УОР» вышла в финал женского Кубка России по мини-футболу

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:43:07+03:00

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В субботу в Пензе состоялся матч полуфинала II этапа розыгрыша женского Кубка России по мини-футболу. На паркет против команды «Лагуна-УОР» вышли спортсменки из МФК «Спартак» (Московская область).

В первой половине матча счет открыла Екатерина Енина, и уже через несколько минут успех сокомандницы повторила Мария Самойлова. До середины матча московские спортсменки не смогли забить гол соперницам.

Во втором тайме автором третьего гола в пользу «Лагуны-УОР» стала Мария Крупина, а четвертого - Алина Завьялова.

На 35 минуте матча спортсменка МФК «Спартак» Анастасия Ефимова сократила разрыв в счете, забив первый гол в ворота «Лагуны-УОР».

ИСТОЧНИК KP.RU