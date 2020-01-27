Врачи Пензенской области готовы к возможному заносу коронавирусной инфекции

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:45:27+03:00

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Все медицинские организации Пензенской области информированы о возможном заносе коронавирусной инфекции. На сегодняшний день министром здравоохранения Пензенской области подписана «дорожная карта», согласно которой в больницах региона будут проведены дополнительные мероприятия по выявлению, лечению, лабораторной диагностике и профилактике коронавирусной инфекции. При обращении в медицинские организации по поводу гриппа или ОРВИ, медицинские работники должны будут уточнять факт визитов за границу у всех больных с признаками респираторных симптомов и повышенной температурой тела.

На случай выявления у жителей области коронавируса в Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи запланировано выделение дополнительных коек, а для госпитализации больных предусмотрены боксы и боксированные палаты.

Напомним, новый коронавирус, вызывающий пневмонию, начал распространяться в декабре прошлого года из китайского города Ухань. И, несмотря на то, что Пензенская области находится достаточно далеко от Китая, туристические предпочтения пензенцев возможно могут стать причиной заноса инфекции на территорию области. По этой причине губернатор Иван Белозерцев ранее попросил пензенцев воздержаться от поездок в страны Юго-Восточной Азии.

ИСТОЧНИК KP.RU