Иван Белозерцев просит пензенцев воздержаться от поездок в Юго-Восточную Азию

Вспышка заболеваемости ей отмечена в странах Юго-Восточной Азии: на сегодня в КНР, Таиланде и Вьетнаме уже зарегистрировано более 500 заболевших. Есть и смертельные случаи.

- Я отвечаю за здоровье жителей Пензенской области, - отметил Иван Белозерцев. – Не дать инфекции попасть в регион – наша общая задача. Жителям Пензенской области рекомендую пока воздержаться от посещения КНР, а также стран Юго-Восточной Азии.

Как рассказал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин, в медицинских учреждениях выделены палаты, имеются необходимые лекарства и оборудование для специфического лечения подобных заболеваний.

- Необходимо провести широкую разъяснительную работу среди населения. Напомнить о мерах профилактики ОРВИ и гриппа, рассказывать о недопустимости самолечения. Больные на работу приходить не должны, я на этом настаиваю, - подчеркнул Иван Белозерцев.