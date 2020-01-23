2020-01-24T10:09:11+03:00
Здоровье

Иван Белозерцев просит пензенцев воздержаться от поездок в Юго-Восточную Азию

Сегодня губернатор провел совещание по профилактике и нераспространению в регионе нового типа коронавирусной инфекции
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Вспышка заболеваемости ей отмечена в странах Юго-Восточной Азии: на сегодня в КНР, Таиланде и Вьетнаме уже зарегистрировано более 500 заболевших. Есть и смертельные случаи.

- Я отвечаю за здоровье жителей Пензенской области, - отметил Иван Белозерцев. – Не дать инфекции попасть в регион – наша общая задача. Жителям Пензенской области рекомендую пока воздержаться от посещения КНР, а также стран Юго-Восточной Азии.

Как рассказал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин, в медицинских учреждениях выделены палаты, имеются необходимые лекарства и оборудование для специфического лечения подобных заболеваний.

- Необходимо провести широкую разъяснительную работу среди населения. Напомнить о мерах профилактики ОРВИ и гриппа, рассказывать о недопустимости самолечения. Больные на работу приходить не должны, я на этом настаиваю, - подчеркнул Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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