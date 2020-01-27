2020-01-27T12:24:05+03:00
75 лет Великой Победы

Валерий Лидин посетил ветерана Великой Отечественной войны Федора Степанова

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области искренне поблагодарил полковника в отставке за подвиг и патриотизм
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
Изменить размер текста:

Сегодня спикер регионального парламента Валерий Лидин встретился с участником Великой Отечественной войны, полковником в отставке Федором Степановым.

Уроженец деревни Моисеево Новгородской области участвовал в возведении оборонительных сооружений, а после того, как исполнилось 18 лет - добровольцем ушел на фронт. Федор Степанов защищал малую родину, воевал на Смоленщине и в Белоруссии, участвовал в прорыве блокады Ленинграда.

- Мы никогда не сомневались в нашей Победе. Мы знали, что защищаем Родину, наших матерей и жен. В боях помогала боевая выучка, чувство патриотизма и поддержка тыла, - подчеркнул Федор Степанов.

Фронтовой путь ветерана закончился в октябре 1943 года под Смоленском, где он получил тяжелое ранение. После выздоровления был направлен на учебу Ленинградское военное инженерное училище. В августе 1945 года младший лейтенант был командирован в Заполярье. Уже в зрелом возрасте Федор Степанов окончил военно-инженерную академию им. Куйбышева в Москве, после чего служил в понтонных частях на Урале, Украине, Германии, а завершил карьеру офицера в Пензе, куда был направлен по распределению. После увольнения в 1976 году преподавал в Пензенском артиллерийском инженерном институте и университете архитектуры и строительства.

- От имени депутатов Законодательного Собрания искренне благодарю за ратный и трудовой подвиг, за воспитание достойных сыновей, за активную жизненную позицию и работу по патриотическому воспитанию молодежи. Здоровья, долгих лет жизни и счастья, - пожелал Валерий Лидин и пригласил ветерана принять участие в мероприятиях, которые проводятся парламентариями в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В этом году в Пензенской области построят и отремонтируют 600 километров дорог
В Саранске полицейские помогли найти пропавшую семилетнюю девочку
Житель Городищенского района предстал перед судом за избиение знакомого арматурой
Иван Белозерцев: «Жители Ленинграда проявляли мужество и поддерживали друг друга»
Валерий Лидин посетил ветерана Великой Отечественной войны Федора Степанова
В Теньгушевском районе Мордовии отремонтируют Дом культуры
В Саранске объявлено штормовое предупреждение
ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога
Жизнь без опозданий
Живая история Пензенского края
В Саранске несовершеннолетняя сообщила неизвестным данные карты своей матери
В Пензе полицейский отчитался перед жителями проспекта Строителей
Закрыто движение на участке М-5 «Урал» в Оренбургской области
В Саранске на 26 января объявлено оперативное предупреждение
Поездка на такси за 87 тысяч рублей
В Мордовии директор коммерческой организации предстанет перед судом
Пензенская спортсменка - призер международных соревнований
193 точки раздачи высокоскоростного Интернета в Пензенской области
Житель Саранска перечислил «работникам биржи» почти полмиллиона рублей
Лидеры России в гостях у Владимира Волкова
В 2019 году следственные органы Пензенской области закрыли 1240 уголовных дел
Пензенцы говорят: "Жить активно - здорово"
Содействие развитию бизнеса в Пензенской области
Более 4000 жителей Мордовии встанут на лыжи
Пензенский завод «Бетониум» закупил уникальное оборудование
Пензенские студенты отметили Татьянин день
В Губернском лицее проходит олимпиада по физике