Валерий Лидин посетил ветерана Великой Отечественной войны Федора Степанова

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:24:05+03:00

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Сегодня спикер регионального парламента Валерий Лидин встретился с участником Великой Отечественной войны, полковником в отставке Федором Степановым.

Уроженец деревни Моисеево Новгородской области участвовал в возведении оборонительных сооружений, а после того, как исполнилось 18 лет - добровольцем ушел на фронт. Федор Степанов защищал малую родину, воевал на Смоленщине и в Белоруссии, участвовал в прорыве блокады Ленинграда.

- Мы никогда не сомневались в нашей Победе. Мы знали, что защищаем Родину, наших матерей и жен. В боях помогала боевая выучка, чувство патриотизма и поддержка тыла, - подчеркнул Федор Степанов.

Фронтовой путь ветерана закончился в октябре 1943 года под Смоленском, где он получил тяжелое ранение. После выздоровления был направлен на учебу Ленинградское военное инженерное училище. В августе 1945 года младший лейтенант был командирован в Заполярье. Уже в зрелом возрасте Федор Степанов окончил военно-инженерную академию им. Куйбышева в Москве, после чего служил в понтонных частях на Урале, Украине, Германии, а завершил карьеру офицера в Пензе, куда был направлен по распределению. После увольнения в 1976 году преподавал в Пензенском артиллерийском инженерном институте и университете архитектуры и строительства.

- От имени депутатов Законодательного Собрания искренне благодарю за ратный и трудовой подвиг, за воспитание достойных сыновей, за активную жизненную позицию и работу по патриотическому воспитанию молодежи. Здоровья, долгих лет жизни и счастья, - пожелал Валерий Лидин и пригласил ветерана принять участие в мероприятиях, которые проводятся парламентариями в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU