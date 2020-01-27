2020-01-27T11:40:36+03:00
Общество

В Теньгушевском районе Мордовии отремонтируют Дом культуры

На эти цели будет затрачено более восьми миллионов рублей
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Как сообщил заместитель главы Теньгушевского района по социальным вопросам Дмитрий Казанцев, в этом году местный Дом культуры ждет капитальный ремонт.

А в будущем году запланировано строительство комплексного досугового центра в поселке Барашево. Земельный участок под строительство выделен и сформирован на улице Лесная. Проведены необходимые геологические исследования, предстоит подготовка проектно-сметной документации. При строительстве будет использоваться типовой проект, по которому строился КДЦ в селе Левжа Рузаевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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