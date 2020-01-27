В Саранске объявлено штормовое предупреждение
В ближайший час в Саранске и местами по республике ожидается усиление северо-западного ветра, порывы до 17 м/с, с сохранением в течение дня.
ГУ МЧС по РМ напоминает, что нужно делать, чтобы избежать опасности:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).
ИСТОЧНИК KP.RU