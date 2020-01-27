В Саранске объявлено штормовое предупреждение

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:43:52+03:00

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В ближайший час в Саранске и местами по республике ожидается усиление северо-западного ветра, порывы до 17 м/с, с сохранением в течение дня.

ГУ МЧС по РМ напоминает, что нужно делать, чтобы избежать опасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).

ИСТОЧНИК KP.RU