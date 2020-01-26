В Пензе полицейский отчитался перед жителями проспекта Строителей

26 Янв. 2020 2020-01-26T14:19:27+03:00

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В прошлом году на территории обслуживания совершено 30 преступлений, 6 из которых участковый раскрыл лично, а также выявил 94 правонарушения. За минувший год майор Евгений Марков рассмотрел более 700 заявлений и сообщений граждан о происшествиях.

На встрече он рассказал гражданам о распространенных способах мошенничества, в том числе - кражи денег с банковских счетов и пояснил, как себя вести при получении подозрительных звонков или сообщений.

Жители участка задавали различные вопросы, в частности, о самовольных парковках во дворах. Собравшимся разъяснили, что порядок использования земельного участка, который относится к дому, определяют общим решением собственники квартир.

Кроме того, прозвучали вопросы о том, как следует поступать в случае возникновения на улицах конфликтов с участием нетрезвых граждан. Что делать, если они видят людей, которые ведут себя подозрительно и что-то прячут или ищут. Евгений Марков посоветовал в таких случаях звонить по телефонам полиции – 02 (со стационарного телефона), 102 или 112 (с мобильного).

В целом жители проспекта Строителей положительно оценили службу своих стражей порядка.

Отчёты участковых уполномоченных полиции в городах и районах Пензенской области проходят по графику, с которым можно ознакомиться на официальном сайте регионального управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU