Закрыто движение на участке М-5 «Урал» в Оренбургской области

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Приуралье» сообщает о закрытии движения автотранспорта 26.01.20 с 08:45 на участке км 170+000 - км 260+000 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (Оренбург - Орск-подъезд к пункту пропуска Орск) (Оренбургская область, н.п Краснощеково - н.п Гай). Причина: сильная метель, ограниченная видимость.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями

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