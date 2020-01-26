2020-01-26T12:24:26+03:00
Происшествия

Закрыто движение на участке М-5 «Урал» в Оренбургской области

В связи с неблагоприятными погодными явлениями
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Метель. Фото: Олег УкладовМетель. Фото: Олег Укладов
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Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Приуралье» сообщает о закрытии движения автотранспорта 26.01.20 с 08:45 на участке км 170+000 - км 260+000 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (Оренбург - Орск-подъезд к пункту пропуска Орск) (Оренбургская область, н.п Краснощеково - н.п Гай). Причина: сильная метель, ограниченная видимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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