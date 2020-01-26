2020-01-26T11:34:13+03:00
Происшествия

Поездка на такси за 87 тысяч рублей

Водитель в Пензенской области подозревается в краже портмоне пассажира
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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В полицию Сердобского района обратился с заявлением о краже 25-летний гражданин. Он сообщил, что в ночное время воспользовался услугами такси для поездки из города Сердобска в поселок Беково. В пути следования неизвестный похитил у заявителя портмоне, в котором находились деньги в сумме 87 тыс. рублей, а также банковские карты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 42-летнего таксиста, жителя Сердобска, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Полиция Пензенской области напоминает: внимательно относитесь к сохранности своего имущества! Не оставляйте дорогостоящие вещи без присмотра, не обеспечив их должной защиты. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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