Пензенская спортсменка - призер международных соревнований

26 Янв. 2020 2020-01-26T09:47:33+03:00

Турнир по боксу «Кубок 9 наций» среди девочек, девушек, юниорок, женщин завершился в г. Сомбор (Сербия)

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В составе национальной сборной команды России принимала участие спортсменка из спортивной школы по боксу города Пензы Ирина Канайкина, она выступала в весовой категории 81+ кг.

Спортсменка завоевала бронзовую медаль, внеся весомый вклад в результат командного зачета. По итогам соревнований сборная России заняла первое общекомандное место, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

Всего в турнире приняло участие около 200 спортсменок из 29 стран Европы, Азии, Африки.

ИСТОЧНИК KP.RU