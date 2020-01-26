Пензенская спортсменка - призер международных соревнований
Турнир по боксу «Кубок 9 наций» среди девочек, девушек, юниорок, женщин завершился в г. Сомбор (Сербия)
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В составе национальной сборной команды России принимала участие спортсменка из спортивной школы по боксу города Пензы Ирина Канайкина, она выступала в весовой категории 81+ кг.
Спортсменка завоевала бронзовую медаль, внеся весомый вклад в результат командного зачета. По итогам соревнований сборная России заняла первое общекомандное место, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.
Всего в турнире приняло участие около 200 спортсменок из 29 стран Европы, Азии, Африки.
ИСТОЧНИК KP.RU