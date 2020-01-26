193 точки раздачи высокоскоростного Интернета в Пензенской области

26 Янв. 2020 2020-01-26T09:21:15+03:00

Появились в отдаленных селах региона в минувшем году в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика»

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Начальник управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин побывал в селе Кувака Каменского района, посетил многодетную семью Юсуповых, лично проверил, как работает оборудование, которое недавно было установлено.

Скорость интернета в пределах дома 50 мегабит/секунду, на улице - чуть меньше. Пока старшие дети изучают программы на компьютере, делают уроки, хозяйка дома Елена Юсупова вспоминает, куда на этой неделе ей нужно записаться через портал «Госуслуги».

«Мы очень благодарны Президенту. У меня пятеро детей, не могу постоянно в больницу ездить, мне легче записаться по Интернету, проверить домашнее задание», - рассказала она.

«За счет средств федерального бюджета в отдаленных селах в 2019 году появилось 193 точки раздачи интернета», - сказал Алексей Костин.

Справочно. К 2021 году в рамках инициированного Президентом Владимиров Путиным национального проекта «Цифровая экономика» в Пензенской области планируется обеспечить доступ к интернет-ресурсам всех социально значимых объектов: ФАПов, сельсоветов, клубов и библиотек.

ИСТОЧНИК KP.RU