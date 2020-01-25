2020-01-25T16:18:48+03:00
Общество

Лидеры России в гостях у Владимира Волкова

Глава Мордовии встретился с участниками третьего сезона конкурса, приглашенными в полуфинал
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Фото: Пресс-служба Главы РМ
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23 января Глава Мордовии Владимир Волков встретился с полуфиналистами Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России 2020». В региональный полуфинал по Приволжскому федеральному округу, который будет проходить в Нижнем Новгороде с 31 января по 2 февраля, вышли 11 представителей Мордовии (четверо жителей и семеро уроженцев республики).

Владимир Волков отметил, что внимательно следит за всеми этапами конкурса «Лидеры России», за его участниками и победителями.

- Естественно, наибольший интерес для нас представляют участники от Мордовии, их потенциал и инициативы. В прошлом году Мордовия вошла в первую десятку регионов по динамике количества участников конкурса «Лидеры России», в финал конкурса прошел один представитель Мордовии. В этом году на конкурс зарегистрировались почти 1600 человек. Причем в процесс активно включились и на муниципальном уровне, жители районов и сел республики, - сказал руководитель региона.

Участники конкурса рассказали руководителю республики о своей трудовой и общественной деятельности, поделились планами на будущее.

- Глядя на вас, я понимаю, что в этом году наш потенциал выше и мы вправе рассчитывать на большее количество финалистов конкурса «Лидеры России» от Мордовии. И если у вас есть конкретные предложения, интересные идеи и проекты, которые важны для республики, мы готовы их рассмотреть, оказать помощь и содействие, - сказал в завершение встречи Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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