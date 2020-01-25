Пензенцы говорят: "Жить активно - здорово"

25 Янв. 2020 2020-01-25T15:30:22+03:00

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В пятницу, 24 января, во Дворце спорта «Буртасы» более 140 человек сделали уверенный шаг на пути к своему здоровью. Они прошли обследование. А помогли им в этом специалисты Пензенского областного центра медицинской профилактики.

Любой желающий мог измерить объем талии, индекс массы тела и уровень артериального давления, узнать свой уровень глюкозы, холестерина в крови и насыщаемость капиллярной крови кислородом. Индивидуально врачи разъясняли понятие «индекса здорового образа жизни».Традиционным приятным бонусом по завершении исследований стали абонементы на бесплатное посещение плавательного бассейна.

Напомним, что разработан "индекс здорового образа жизни" был специально для российских граждан и включает в себя 5 позиций. Это полный отказ от курения, злоупотребления алкоголем, нормированное потребление соли (не более 5 гр в сутки), достаточное потребление овощей и фруктов (не менее 500 гр в день) и необходимый уровень физической активности (не менее 150 минут в неделю нагрузки средней интенсивности).

Следующая акция в рамках проекта состоится на следующей неделе, как обычно, в пятницу, 31 января, во Дворце спорта «Буртасы», с 11:00 до 14:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU