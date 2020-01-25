2020-01-25T10:53:32+03:00
Экономика

Пензенский завод «Бетониум» закупил уникальное оборудование

В рамках проводимой под патронажем губернатора модернизации крупнейшего предприятия домостроения в Поволжье, заключен контракт с австрийской компанией EVG
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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По контракту в Пензу будет поставлена гибкая сеткосварочная машина EVG типа FBE/177. Общий объем инвестиций по внедрению новой производственной линии составит порядка 200 миллионов рублей.

Оборудование австрийского производства предназначено для сварных элементов арматуры размером до 4.500х8.000мм. Прутки диаметром от 5 до 12 мм свариваются друг с другом по выбору и гибкости, продольно и поперечно. Линия оснащена автоматизированной системой управления, которая может самостоятельно производить требуемые карты сетки.

«Машиностроительная компания EVG известна по всему миру как производитель машин и установок для обработки проволоки и арматурной стали. Сеткосварочная машина позволит нам осуществить полный цикл производства домостроительных комплектов различных геометрий и диаметров», - рассказывает генеральный директор предприятия Андрей Галкин.

Поставка нового крупногабаритного оборудования на smart-завод «Бетониум» будет осуществляться поэтапно, первая партия уже прибыла. В конце февраля на предприятие прибудут специалисты из Австрии, которые займутся обучением персонала, а также будут руководить монтажом и пуско-наладочными работами. Запустить производственную линию планируется в конце третьего квартала текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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