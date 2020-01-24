Пензенские студенты отметили Татьянин день

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:03:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший четверг, 23 января, к студентам ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса», наверное, раньше всех пришел праздник, посвященный Татьяниному дню.

А организовать его помогли специалисты молодежного центра «Юность» города Пензы совместно с волонтерами-студентами ГБПОУ «Пензенский колледж искусств». В этот день студенты колледжа узнали о создании праздника, поучаствовали в конкурсах: «Караоке», «Justdance», «Песни наоборот» и креативное «Дефиле».

И, конечно же, поздравили присутствующих Татьян и просто погрузились в атмосферу веселого студенческого праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU