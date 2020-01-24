В Губернском лицее проходит олимпиада по физике

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:42:34+03:00

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Для Романа Малова, 11-классника Губернского лицея, это уже третье участие в данной олимпиаде. Предыдущие два года подряд он занимал призовые места на всероссийском этапе. И лишь нескольких баллов он не добрал в прошлом году, чтобы выйти на международный уровень олимпиады по физике.

По традиции, олимпиада по физике включает два тура. Первый, теоретический тур, прошел 23 января. В его рамках участникам в течение пяти часов решали пять задач. Второй тур, экспериментальный, пройдет 25 января. Он рассчитан на два часа 20 минут и будет включать две задачи.

Параллельно в Губернском лицее проводится региональный этап Всероссийской олимпиады по физике им. Дж. Кл. Максвелла для 7-8-классников. В нем принимают участие 68 ребят.

- Задачи в обеих олимпиадах сложные, выходят далеко за рамки школьной программы. Тем не менее, наш регион каждый год поставляет учащихся на Всероссийскую олимпиаду школьников по физике, которые впоследствии становятся студентами престижных вузов Москвы и Санкт-Петербурга, - отметил председатель жюри, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Физика» ПГУ Александр Рудин.

ИСТОЧНИК KP.RU