В Саранске будущие юристы сдали нормативы в рамках акции «Студенческий десант»

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:52:27+03:00

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Вчера гостями подразделений республиканского МВД стали студенты, осваивающих профессию юриста в Мордовском госуниверситете, Российской Правовой академии, Саранском кооперативном институте, а также члены общественной организации «Отряд Правопорядка». Мероприятие прошло на базе спортивного комплекса полицейского ведомства.

- Согласно Федеральному закону, полиция создана для охраны жизни, здоровья и имущества граждан о преступных посягательств, - сказал заместитель начальника отдела профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом республиканского МВД подполковник внутренней службы Дмитрий Киреев. - Для этого стражам порядка необходимо отменное здоровье и развитые физические качества. Такие же требования предъявляются к кандидатам на службу в органы внутренних дел.

Будущим юристам представлена возможность попробовать свои силы в выполнении нормативных упражнений. После разминки, проведенной сотрудниками отдела профессиональной подготовки, гостям мероприятия продемонстрированы боевые приемы борьбы, также среди них проведено состязание по выполнению норматива по сгибанию-разгибанию рук в упоре лежа. Памятные дипломы студентам, сумевшим за минуту отжаться больше всех, вручил начальник УРЛС МВД полковник внутренней службы Игорь Зубаров. Примечательно, что третье место в этом соревновании заняла Алена Феоктистова, уступив всего несколько очков Михаилу Голубеву и Анатолию Мизурову.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/756665" frameborder="0"></iframe> Студенты-юристы сдают нормативы в МВД Мордовии.

ИСТОЧНИК KP.RU