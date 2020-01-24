В Саранске будущие юристы сдали нормативы в рамках акции «Студенческий десант»
Вчера гостями подразделений республиканского МВД стали студенты, осваивающих профессию юриста в Мордовском госуниверситете, Российской Правовой академии, Саранском кооперативном институте, а также члены общественной организации «Отряд Правопорядка». Мероприятие прошло на базе спортивного комплекса полицейского ведомства.
- Согласно Федеральному закону, полиция создана для охраны жизни, здоровья и имущества граждан о преступных посягательств, - сказал заместитель начальника отдела профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом республиканского МВД подполковник внутренней службы Дмитрий Киреев. - Для этого стражам порядка необходимо отменное здоровье и развитые физические качества. Такие же требования предъявляются к кандидатам на службу в органы внутренних дел.
Будущим юристам представлена возможность попробовать свои силы в выполнении нормативных упражнений. После разминки, проведенной сотрудниками отдела профессиональной подготовки, гостям мероприятия продемонстрированы боевые приемы борьбы, также среди них проведено состязание по выполнению норматива по сгибанию-разгибанию рук в упоре лежа. Памятные дипломы студентам, сумевшим за минуту отжаться больше всех, вручил начальник УРЛС МВД полковник внутренней службы Игорь Зубаров. Примечательно, что третье место в этом соревновании заняла Алена Феоктистова, уступив всего несколько очков Михаилу Голубеву и Анатолию Мизурову.
Студенты-юристы сдают нормативы в МВД Мордовии.
ИСТОЧНИК KP.RU