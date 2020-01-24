СУ СК по Пензенской области проверит информацию о нападении собаки на ребенка

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:31:07+03:00

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Вчера в ряде пензенских СМИ и региональных сообществах в социальных сетях была опубликована информация о нападении собаки на девятилетнюю девочку. После этого несовершеннолетняя жительница Лунино была госпитализирована.

По данному факту Бессоновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU