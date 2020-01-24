Разбойник «Дед Мороз» из Саранска

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:48:23+03:00

Угрожая продавцу ножом, похитил более 145 тысяч рублей

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20.11.2019 Пролетарский районный суд г. Саранска согласился с доводами государственного обвинителя о виновности 28-летнего жителя Саранска в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Вечером 31 января 2019 года мужчина, надев костюм «Деда Мороза», пришел в офис мобильной связи, расположенный по ул. Миронова в городе Саранске, где, угрожая продавцу ножом, связал его и похитил из кассового аппарата денежные средства в сумме более 145 тыс. рублей.

На основании представленных государственным обвинителем доказательств разбойник осужден за совершение инкриминированного преступления к 3 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

Приговор Пролетарского районного суда г. Саранска был обжалован стороной защиты в Верховный суд Республики Мордовия. Согласившись с доводами прокурора в апелляционной инстанции, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Мордовия признала приговор районного суда законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU