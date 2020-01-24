Пенза присоединится к «Всероссийской студенческой ночи»

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:33:46+03:00

Сегодня вечером учащиеся городских вузов и колледжей смогут принять участие в эстафетах и массовом катании на коньках

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Сегодня с 18.00 до 21.00 на катке ТРЦ «Высшая Лига» состоится Всероссийский фестиваль «Спортивная студенческая ночь». Учащиеся вузов и колледжей примут участие в спортивной эстафете, мастер-классах и массовом катании.

Фестиваль организован в восьми городах России: Москва, Владивосток, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ставрополь и Пенза.

Основной идей мероприятия является сдача всеми студентами зачета по физической культуре. Гигантская зачетка перенесется с Дальнего Востока, через Сибирь, преодолев Уральские и Кавказские горы, добравшись до Москвы для того, чтобы получить «отлично» и ознаменовать окончание сессии.

Организаторами выступают Министерство образования Пензенской области, Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, Пензенский государственный университет и «Каток ТРЦ «Высшая Лига».

ИСТОЧНИК KP.RU