Пенза присоединится к «Всероссийской студенческой ночи»
Сегодня с 18.00 до 21.00 на катке ТРЦ «Высшая Лига» состоится Всероссийский фестиваль «Спортивная студенческая ночь». Учащиеся вузов и колледжей примут участие в спортивной эстафете, мастер-классах и массовом катании.
Фестиваль организован в восьми городах России: Москва, Владивосток, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ставрополь и Пенза.
Основной идей мероприятия является сдача всеми студентами зачета по физической культуре. Гигантская зачетка перенесется с Дальнего Востока, через Сибирь, преодолев Уральские и Кавказские горы, добравшись до Москвы для того, чтобы получить «отлично» и ознаменовать окончание сессии.
Организаторами выступают Министерство образования Пензенской области, Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, Пензенский государственный университет и «Каток ТРЦ «Высшая Лига».
ИСТОЧНИК KP.RU