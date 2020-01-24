Вместо двигателя житель Пензенской области получил масляный поддон

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:29:46+03:00

Через интернет он оплатил 29500 рублей за автомобильный двигатель

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В полицию Кузнецка обратился с заявлением о мошенничестве 29-летний гражданин. На одном из сайтов он прочитал объявление о продаже двигателей для автомобилей и оставил заявку. Через некоторое время ему перезвонил неизвестный, с которым заявитель договорился о приобретении мотора для автомобиля «Чери Амулет» при условии предоплаты.

Двумя платежами гражданин перевёл на расчётный счет 29 500 рублей. Через три недели в представительстве транспортной компании он получил посылку, в которой вместо двигателя обнаружил масляный поддон.

Он позвонил незнакомцу, который обещал, что свяжется с заявителем в течение десяти дней, и перестал выходить на связь, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Чтобы избежать обмана через интернет, УМВД России по Пензенской области рекомендует обращать внимание на некоторые признаки потенциально опасных предложений продажи или обмена.

Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар или услугу, особенно при помощи перевода на счет банковской карты, выданной на имя частного лица, а также в случае обмена отправить вещь заранее, нужно понимать, что данная сделка является опасной.

Учитывайте риски при совершении подобных сделок. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты или отправке товара в расчете на обмен вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара.

ИСТОЧНИК KP.RU