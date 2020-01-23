Пензенские транспортные полицейские присоединились к акции «Студенческий десант»
В ходе экскурсии стражи правопорядка познакомили будущих машинистов локомотива с историей линейного отдела и особенностями работы полицейских. Также действующие сотрудники объяснили ребятам, какие требования предъявляются к кандидатам на службу в органы внутренних дел.
Кроме этого, командир взвода №2 отдельной роты патрульно-постовой службы капитан полиции Александр Конкин рассказал молодым людям о снаряжении, которое стражи порядка используют при несении службы. После чего студенты могли примерить на себя обмундирование полицейских.
В завершении встречи инспектор отделения по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Ильгиз Хайров напомнил ребятам, что важно уже сейчас задумываться о своем будущем. Ведь необдуманный поступок, совершенный в юном возрасте, может иметь последствия уже во взрослой жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU