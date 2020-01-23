2020-01-23T17:06:32+03:00
Общество

Пензенские транспортные полицейские присоединились к акции «Студенческий десант»

В гости к правоохранителям пришли второкурсники из Пензенского колледжа транспортных технологий
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ФОТО: Пресс-служба Пензенского ЛО МВД России на транспортеФОТО: Пресс-служба Пензенского ЛО МВД России на транспорте
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В ходе экскурсии стражи правопорядка познакомили будущих машинистов локомотива с историей линейного отдела и особенностями работы полицейских. Также действующие сотрудники объяснили ребятам, какие требования предъявляются к кандидатам на службу в органы внутренних дел.

Кроме этого, командир взвода №2 отдельной роты патрульно-постовой службы капитан полиции Александр Конкин рассказал молодым людям о снаряжении, которое стражи порядка используют при несении службы. После чего студенты могли примерить на себя обмундирование полицейских.

В завершении встречи инспектор отделения по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Ильгиз Хайров напомнил ребятам, что важно уже сейчас задумываться о своем будущем. Ведь необдуманный поступок, совершенный в юном возрасте, может иметь последствия уже во взрослой жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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