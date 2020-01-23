В Саранске выберут «Ученика года-2020»

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:16:55+03:00

Победитель будет представлять город на республиканском этапе, который пройдет в феврале

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Уже более двадцати лет конкурс «Ученик года» определяет самых способных и талантливых школьников Саранска. Традиционно он проводится среди учащихся 9-11 классов. Открытие городского этапа, в котором определится сильнейший ученик 2020 года, состоится 24 января в «Центре образования «Тавла» - Средней общеобразовательной школе №17». В нем примут участие 44 ученика.

Конкурсные испытания пройдут также 27 и 30 января. Оценивать конкурсантов будут преподаватели вузов и представители молодежного движения.

31 января во Дворце культуры городского округа Саранск пройдет церемония закрытия конкурса «Ученик года – 2020» и торжественное награждение финалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU