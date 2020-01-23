Не забудьте передать показания электросчетчика до 25 января

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:46:48+03:00

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В июле 2019 года законодательно утверждено использование для расчета платы показаний, полученных не позднее 25-го числа расчетного месяца. Чтобы быть уверенным, что ваши показания будут приняты к расчету, необходимо передавать их в срок до 25 числа ежемесячно.С 26 числа энергосбытовая компания начинает формирование счетов на основе полученных данных.

При отсутствии показаний расчет платы за электроэнергию первые три месяца производится исходя из среднемесячного потребления, а по истечении данного срока - по нормативу. Зачастую указанные величины превышают реальный объем потребления и влекут за собой дополнительные расходы.

Передать показания приборов учета электроэнергии можно любым удобным способом:

- на главной странице официального сайта ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru – без регистрации;

- в «Личном кабинете»;

- с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» (для Android);

- через Контактный центр по номеру (8412) 98-78-48.

Обращаем внимание, что с начала августа 2019 года в Контактном центре компании появилась возможность передачи показаний прибора учета электроэнергии при помощи голосового распознавания. Теперь, позвонив по телефону 98-78-48, потребителю достаточно произнести номер своего лицевого счета и устно ввести новые показания. Вместе с тем, в Контактном центре продолжает действовать и привычная система ввода показаний путем набора на клавиатуре телефона в тональном режиме.

Прием показаний также осуществляется специалистами компании во всех Центрах обслуживания клиентов и районных службах сбыта ООО «ТНС энерго Пенза».

ИСТОЧНИК KP.RU