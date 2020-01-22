2020-01-22T15:23:38+03:00
Политика

Пензенские парламентарии обсудили внесение поправок в Конституцию РФ

Участники заседания Президиума Законодательного Собрания рассмотрели проект закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»
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Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
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Законопроектом устанавливаются дополнительные ограничения и требования в отношении высших должностных лиц государства, связанных с наличием двойного гражданства либо вида на жительство.

Также предлагается расширить полномочия обеих палат федерального парламента в части утверждения Председателя Правительства РФ, его заместителей, членов кабинета министров Государственной Думой, назначения руководителей силовых ведомств и региональных прокуроров Президентом – после консультаций с Советом Федерации.

В целях обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений политического и социально-экономического развития страны предусматривается формирование Президентом РФ Государственного Совета Российской Федерации.

Кроме того декларируется верховенство Конституции РФ в вопросах принятия решений межгосударственными органами на основании положений международных договоров.

Акцент участники заседания сделали на внесении в Конституцию положений о защите социальных прав граждан.

- Конституция - конкретный юридический документ, где будут закреплены социальные гарантии гражданам: минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума, обязательная индексация пенсий, пособий, основные принципы всеобщего пенсионного обеспечения, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин.

В ходе заседания Президиума принято решение продолжить обсуждение проекта закона о поправке к Конституции РФ на комитетах Законодательного Собрания. Депутатам регионального парламента - в своих избирательных округах. Полученные в ходе общественного обсуждения отзывы, предложения и замечания будут направлены в Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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