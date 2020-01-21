В Лунинском районе проводится проверка по факту незаконной охоты на лосей

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:34:22+03:00

Ущерб оценивается в 640 тысяч рублей

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Вчера на территории Лунинского района сотрудники Охотуправления совместно с производственными охотничьими инспекторами выявили факт незаконной добычи двух лосей (взрослая самка и прошлогодний теленок). Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 640 тысяч рублей. По данному факту органами полиции проводится проверка.

Также за минувшие выходные на территории Белинского, Иссинского, Мокшанского, Вадинского, Наровчатского, Нижнеломовского, Пачелмского и Сердобского было выявлено восемь нарушений охотничьего законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU