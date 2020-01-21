В Лунинском районе проводится проверка по факту незаконной охоты на лосей
Ущерб оценивается в 640 тысяч рублей
Изменить размер текста:
Вчера на территории Лунинского района сотрудники Охотуправления совместно с производственными охотничьими инспекторами выявили факт незаконной добычи двух лосей (взрослая самка и прошлогодний теленок). Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 640 тысяч рублей. По данному факту органами полиции проводится проверка.
Также за минувшие выходные на территории Белинского, Иссинского, Мокшанского, Вадинского, Наровчатского, Нижнеломовского, Пачелмского и Сердобского было выявлено восемь нарушений охотничьего законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU