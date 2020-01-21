В Саранске почти на сутки запретят стоянку в центре города
С 20:00 23 января до 18:00 24 января будет временно исключена стоянка транспортных средств на парковках:
* по ул. Пролетарской (нечетная сторона) от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической;
* в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39);
* в районе здания АКБ «Актив банк» (ул. Б. Хмельницкого, д. 36а);
* между зданиями ГБУК «Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева Республики Мордовия» (ул. Б. Хмельницкого, 36) и ГБУК «Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи» (ул. Коммунистическая, 61).
Исключение составят транспортные средства, задействованные в проведении мероприятия, а также коммунальных и аварийных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU