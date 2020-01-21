В Саранске почти на сутки запретят стоянку в центре города

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:27:53+03:00

Это связано с проведением торжественного мероприятия, посвященного 90-летию со дня образования Мордовской автономи

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С 20:00 23 января до 18:00 24 января будет временно исключена стоянка транспортных средств на парковках:

* по ул. Пролетарской (нечетная сторона) от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической;

* в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39);

* в районе здания АКБ «Актив банк» (ул. Б. Хмельницкого, д. 36а);

* между зданиями ГБУК «Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева Республики Мордовия» (ул. Б. Хмельницкого, 36) и ГБУК «Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи» (ул. Коммунистическая, 61).

Исключение составят транспортные средства, задействованные в проведении мероприятия, а также коммунальных и аварийных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU